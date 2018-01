Movimento nos terminais de ferry é tranquilo e sem filas

Para atender ao fluxo de passageiros, estão disponíveis sete embarcações do sistema

O retorno da Ilha de Itaparica para Salvador é tranquilo na manhã desta segunda-feira (1º). Soteropolitanos e turistas que foram passar o Réveillon no lado oposto da Baía de Todos os Santos não enfrentam fila, nesta manhã, nem para desembarcar no Terminal de São Joaquim, nem para seguir em direção ao Terminal de Bom Despacho.

Parte dos passageiros escolheu realizar a travessia de manhã justamente para evitar filas quilométricas ao longo do dia. É o caso da estudante de Nutrição Adalgiza Rocha, 48 anos, que, após cinco dias na praia de Berlink com a familia, precisou retornar. "De manhã é sempre mais calmo. Aí decidi vir logo para evitar estresse", falou ao CORREIO.

Também foi por querer tranquilidade no primeiro dia do ano que a servidora pública Elizângela Brito, 45, retornou para casa mais cedo. Ela embarcou no ferry que saiu às 9h do Terminal de Bom Despacho. "Quando eu saí tava normal, mas a tendência agora é piorar. Por isso achei melhor voltar logo", disse.

Para atender ao fluxo de passageiros, estão disponíveis sete embarcações do sistema ferry-boat, com saída a cada 30 minutos do Terminal de Bom Despacho e funcionamento 24 horas, até o fim da operação, na quarta-feira (3).

De acordo com a Internacional Marítima, concessionária que administra o serviço, mais de 393 mil passageiros e 64 mil veículos utilizaram o serviço entre o Natal e Ano Novo. As passagem podem ser comprada em dinheiro nos dois terminais.

*Integrante da 12ª turma do Correio de Futuro