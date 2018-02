Mudbound discute racismo e questões de gênero

Longa concorre a quatro Oscars: atriz coadjuvante, roteiro adaptado, fotografia e canção original

Exibido no Festival de Sundance em 2017, Mudbound - Lágrimas Sobre o Mississipi chamou a atenção da Netflix, que decidiu adquirir os direitos de exibição nos Estados Unidos e em países como Canadá e Espanha. Como o Brasil ficou de fora do contrato, aqui o filme vai antes para as salas de cinema. O drama conta a história de dois soldados, Jamie McAllan (Garrett Hedlund) e Ronsell Jackson (Jason Mitchell), que lutaram juntos na Segunda Guerra e se tornam amigos. Ronsell, que é negro, vai trabalhar na fazenda da família de Jamie, que é branca e muito conservadora. Ali, surgirão os conflitos raciais, motivados principalmente pelo patriarca, o dono da propriedade rural. Paralelamente, há também a história de Laura (Carey Mulligan), cunhada de Jamie. Insatisfeita com a vida rural, ela vive um casamento pouco promissor com o marido, igualmente bruto como o pai e bem diferente do irmão. O longa rendeu uma indicação de melhor atriz coadjuvante para Mary J. Blige, além de nomeações a roteiro adaptado, fotografia e canção original para a música Mighty River, interpretada por Mary, que também é cantora.

