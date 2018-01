Muito mais fôlego: confira dicas para melhorar sua produtividade no trabalho e nos estudos

Exercícios trazem benefícios à saúde e ainda melhoram a disposição tanto para os trabalhadores e empreendedores, como para concurseiros

Dor na lombar, torcicolo, dor de cabeça e falta de concentração são só alguns dos problemas que atrapalhavam a rotina de estudos da concurseira Carol Moura. No entanto, a solução para manter o pique não estava em remédios como um relaxante muscular ou um analgésico, mas na prática de exercícios físicos.

“Trabalhei dez anos em frente ao computador e não fazia nenhuma atividade. Quando fui estudar para concurso também não estava praticando nenhum exercício. Por conta das dores, minha dificuldade de concentração era muito grande”, conta.

Há um ano, Carol decidiu colocar a musculação e a corrida nos intervalos da rotina de dez horas de estudo, enquanto se prepara para os concursos do Senado Federal e Câmara de Deputados. “Tento fazer treinos rápidos, com duração de 40 minutos a 1h, no máximo. O treino acaba me dando mais energia para estudar”.

O efeito positivo dos exercícios foi imediato: “À medida que eu sentia menos dor e me concentrava mais fui me animando com relação ao treino. Era muito martírio parar o estudo e ir pra academia. A corrida faz com que eu me sinta desafiada. Levo isso também para os estudos, o que me que estimula a conseguir passar onde eu quero. Não sei nem mais o que é ‘Neosaldina’ na minha casa. Esse bem estar físico ajuda muito a estudar mais”, reforça Carol.

Energia extra

Os ganhos que a atividade física proporciona estão diretamente relacionados com o aumento da produtividade, como destaca o educador físico da Academia Authentic Fit, Ulisses Carvalho. Seja concurseiro, trabalhador ou empreendedor é preciso se exercitar, alerta o especialista.

“O sedentarismo e uma dieta pouco saudável abrem a porta para patologias como a hipertensão arterial, diabetes, obesidade, stress, dores musculares e articulares. A atividade física é uma alternativa de extrema relevância não só para melhorar os níveis de disposição, mas também para proporcionar qualidade de vida a este profissional”, diz.

O personal trainer da Academia Bodytech, Rubens Menezes, explica de onde vem esta energia extra. As responsáveis por isso são a serotonina e a endorfina, substâncias liberadas durante o treino. “Além de amenizar o stress, elas inibe a ação de hormônios como o cortizol. Aí temos um poder de raciocínio melhor, um grande avanço também na qualidade do sono e na diminuição da ansiedade, fatores que antes prejudicariam o desempenho do profissional e do concurseiro. É adequar a prática à rotina - ainda que desgastante - e tornar a atividade física um hábito”, aconselha.





PARA COMBATER O SEDENTARISMO



Check-up Antes de iniciar qualquer atividade, procure um médico para identificar se há alguma restrição na prática de exercícios e conferir também se há riscos, sobretudo, cardíacos.

Exercício O ideal é buscar uma modalidade de exercícios que se tenha o mínimo prazer em praticar.

Orientação É importante também buscar ajuda de um educador físico para que ele possa prescrever corretamente os exercícios mais adequados e tornar o treinamento mais eficaz.

Alimentação Dê preferência a uma alimentação balanceada composta por alimentos com baixo índice glicêmico como batata doce, inhame e aipim. Também aposte nas proteínas.

Rotina Organize-se e planeje seu dia da melhor forma para que a prática de atividade física não deixe de ser prioridade. Opte também por um local de fácil acesso, ou seja, próximo do seu trabalho e principalmente da sua casa, a fim de evitar a auto sabotagem e com isso render motivos para não treinar.