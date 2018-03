Mulher de Tiago Leifert revela que mentiu para Serginho Groisman

Jornalista contou que inventou doença para não ir a casamento do apresentador

Mulher de Tiago Leifert, a jornalista e escritora Daiana Garbin participou no sábado (17) do Altas Horas. Ela fez uma revelação que surpreendeu os presentes, incluindo o apresentador Serginho Groisman. Daiana contou que inventou uma mentira para não ir ao casamento de Serginho. “Eu escolhi uma história que tem a ver com você, Serginho. E é uma história que eu quero que vocês escutem com o coração, sem me julgar, porque foi muito doloroso“, pediu Daiana. Ela estava falando do seu livro "Fazendo as pazes com o corpo", lançado em outubro do ano passado.

“Você convidou a gente pro seu casamento e o meu marido foi sozinho, eu não fui para o seu casamento. E a gente mentiu. A gente disse que eu estava doente, por isso eu não fui. A verdade é que eu fiquei em casa chorando, porque eu não fui no seu casamento por vergonha. Vergonha porque eu achei que eu não era magra o suficiente, vergonha porque eu achei que eu não tinha roupa para ir numa festa tão chique, com gente tão chique, com pessoas da televisão, com pessoas famosas“, contou Daiana.

Ela contou como Tiago recebeu a notícia quando ela disse que não iria com ele. “O meu marido foi porque ele disse ‘eu vou porque você precisa entender como você não pode perder oportunidades na sua vida por vergonha do seu corpo e vergonha de quem você é’. Então ele foi sozinho e a gente inventou essa história. Eu não estava doente, a gente mentiu, eu queria muito ter ido!“, diz.

Daiana afirmou que estava compartilhando a história agora para incentivar pessoas que, tal como ela, perderam oportunidade por vergonha do corpo, a superar isso. “Eu estou contando isso para vocês porque eu tenho certeza que vocês já perderam oportunidades na vida de vocês ou porque vocês ficaram com vergonha do corpo, ou da aparência, ou porque vocês acharam que vocês não eram adequados para aquela situação. E eu queria contar para vocês que todas as pessoas do mundo já perderam oportunidades por vergonha, por achar que não são adequadas para aquele lugar, por achar que não cabem naquele lugar, não pertencem aquele lugar. Então eu só queria dizer para vocês que a gente não pode perder mais nenhuma oportunidade da nossa vida por vergonha do corpo, as meninas principalmente”, finalizou.

Serginho afirmou que quando for renovar seus votos vai fazer questão da presença de Daiana. “Naquela ocasião, eu e a Fernanda sentimos muito a sua ausência, né? E quando a gente soube que você estava doente, nós ficamos tristes mas estava representada pelo Tiago, mas a tua presença era muito importante para gente. Você falou que estava doente e mentiu, mas você não mentiu, você estava doente. Então não foi uma mentira. Agora, quando a gente resolver casar de novo, você vai“, disse.