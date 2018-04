Mulher é baleada com diversos tiros perto de casa na Federação 

Homens em uma moto efetuaram o disparo

Bruna Fernandes Silva de Jesus, 24 anos, foi baleada no tórax, testa, abdômen e outras partes do corpo por dois homens em uma moto na noite de sábado (7).

De acordo com o boletim registrado no Hospital Geral do Estado (HGE), onde Bruna foi socorrida, o pai da vítima, Robson Luís da Conceição de Jesus, contou que a filha estava próxima à sua casa, localizada na rua Ferreira Santos, quando foi surpreendida pelos dois homens na moto, que chegaram atirando em sua direção. Ela não soube informar qual seria a motivação para o crime.

A delegada Vânia Seixas registrou o caso como tentativa de homicídio. Em nota, a Polícia Militar informou que policiais militares da 41ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM - Federação) foram acionados pela central telefônica após denúncia de tentativa de homicídio na rua Ferreira Santos, no bairro da Federação.

"O crime aconteceu por volta das 21h de sábado (7). Quando chegou ao local a guarnição socorreu a vítima para o Hospital Geral do Estado (HGE). Segundo o pai da jovem, foram efetuados vários disparos de arma de fogo por dois homens numa motocicleta que fugiu em seguida. O crime será investigado pela Polícia Civil", destacou a PM.