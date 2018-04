Mulher é esfaqueada pelo marido em shopping no Rio de Janeiro

Vídeo flagrou ação; marido sofreu tentativa de espancamento após crime

Uma mulher foi esfaqueada pelo menos dez vezes dentro de um shopping na Tijuca, no Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira (12). Andressa Santos foi agredida pelo próprio marido. As imagens mostram que ele tentou atacá-la ainda mais vezes. Pessoas que estavam no corredor correram para defender Andressa e mesmo assim o agressor continuou, até que um homem abriu um extintor de incêndio no local.

As imagens, compartilhadas pelo G1, são fortes:

Parentes disseram à delegada Cristiana Bento, da 19ª DP, que o casal estava separado há duas semanas. Jony Neves do Santos, como foi identificado o agressor, batia sempre em Andressa, segundo os familiares. A informação é do RJTV.

Neves foi detido pela polícia por um oficial da PM já fora do shopping. Testemunha contaram que ele sofreu tentativa de espancamento depois do crime. Ele está internado sob custódia. Segundo a polícia, ele responderá por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, com agravante da vítima ser mulher, podendo pegar até 30 anos de prisão.

Andressa foi socorrida e levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar. Ela chegou em estado grave e passou por cirurgia à tarde.