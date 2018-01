Mulher é esfaqueada pelo marido na porta de casa após chegar de festa

Geisa Conceição Lima foi ferida no pescoço, peito e braço esquerdo

Geisa Conceição Lima, 28 anos, foi esfaqueada pelo marido na manhã deste domingo (31) no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. Ela foi ferida no pescoço, no peito e no braço esquerdo e socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internada.

De acordo com informações do boletim de ocorrência do posto da Polícial do HGE, Geisa chegava de uma festa no bairro da Boca do Rio, já por volta das 9h, quando começou uma discussão com o marido. Após a briga, Geisa foi supreendida com golpes de faca. O marido identificado como Anderson esfaqueou a mulher na porta de casa, na Rua Hércules Santos.

A Polícia Militar informou que policiais da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Tancredo Neves) foram acionados após receberem a informação de que uma mulher teria sido ferida pelo companheiro. A vítima foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o HGE.