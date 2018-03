Mulher é esfaqueada por marido embriagado em São Caetano

Gilmaria Santos Silva, 40 anos, foi ferida no abdômen, peito e na perna esquerda

Uma mulher foi esfaqueada pelo marido na madrugada deste sábado (24), no bairro de São Caetano, em Salvador. O crime aconteceu depois de uma discussão do casal. Gilmaria Santos Silva, 40 anos, foi ferida no abdômen, peito e na perna esquerda por Marclan Damazio Barbosa do Espírito Santo. De acordo com a vítima, que foi encaminhada ao Hospital Geral do Estado, Marclan, que estava embriagado, chegou em casa com marcas de batom na roupa. Ao pedir explicações sobre a situação, Gilmaria foi atacada por ele com facadas.

Outros casos

Na madrugada deste sábado (24), outros dois casos de esfaqueamento foram registrados pelo posto policial do Hospital Geral do Estado. Joilson de Jesus Silva, 24 anos, foi esfaqueado pelo próprio irmão, identificado como Henrique de Jesus Silva. O crime aconteceu no município de Boa Vista do Tupim, onde os dois moram. Joilson foi atingido nas costas, pescoço e braço direito e, por conta da gravidade dos ferimentos, encaminhado ao HGE.

Em Salvador, Fred Santos Paixão foi esfaqueado no rosto, quando passava pela Praça do Campo Grande. O crime aconteceu na madrugada, mas a autoria e a motivação são desconhecidas. De acordo com a polícia, a vítima estava embriagada no momento em que foi ferida.