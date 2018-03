Mulher e homem são baleados na Ladeira da Soledade

Nenhum suspeito foi encontrado pelos policiais militares

Duas pessoas foram baleadas por um homem na madrugada deste sábado (10) na Ladeira da Soledade, no bairro da Lapinha, em Salvador. De acordo com a Polícia Militar, Marlene São José Aragão, 48 anos, e um homem ainda que não teve a identidade divulgada acabaram baleados por volta de 1h30. Eles foram socorridos até uma unidade de saúde por testemunhas que estavam no local do crime.

Segundo a assessoria da Polícia Militar, policiais da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/Rondesp Bahia de Todos os Santos (BTS) foram acionados após moradores informarem ter ouvido os disparos. Eles ainda realizaram rondas na região, mas ninguém foi encontrado.

Testemunhas do crime serão chamadas para prestar depoimento. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.