Mulher é presa após matar filho em banheiro de hospital na Bahia

Ela tentou afogar o bebê no vaso sanitário e o espancou

Uma mulher foi presa em flagrante após dar à luz um bebê e matá-lo em seguida dentro do banheiro de um hospital em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O crime, que aconteceu no último domingo (4), está sob investigação.

De acordo com informações da titular da Delegacia de Homicídios de Camaçari, delegada Maria Tereza, a mulher matou o próprio filho recém-nascido dentro do banheiro de um hospital particular localizado no Centro da cidade.

A delegada informou que a mãe da vítima chegou à unidade de saúde reclamando de fortes dores, mas, negando, no entanto, seu estado de gestação.

"A mulher escondeu a gravidez da família. Quando sentiu dores, procurou uma clínica particular, alegando apenas cólicas. O médico passou um medicamento e, quando ela sentiu que entrava em trabalho de parto, foi para o banheiro e o bebê nasceu. Ela tentou afogar o bebê e ele não morreu. Ela o agrediu e esganou. Depois foi embora e abandonou o feto no local", afirmou a delegada através da assessoria de comunicação da Polícia Civil.

A mulher, que está custodiada no Hospital Sagrada Família, em Salvador, vai responder por infanticídio.

Após matar a criança, a mãe colocou o bebê em um saco preto, jogou no lixo e fugiu. A criança chegou a ser reanimada pela equipe do hospital, mas morreu na segunda-feira (5).