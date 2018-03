Mulher é presa após matar marido a facadas em Cidade Nova

Suspeita contou aos vizinhos que vítima tinha caído, mas polícia identificou os golpes no corpo

Casa onde o crime aconteceu

(Foto: Milena Teixeira/CORREIO)

Uma mulher foi presa acusada de esfaquear e matar o marido, identificado como José Carlos Santos Sena, 55 anos, na madrugada no último sábado (17). De acordo com vizinhos do casal, o crime teria acontecido após uma briga na Rua Sete de Janeiro, no bairro Cidade Nova, em Salvador.

Segundo uma vizinha, que não quis se identificar, a mulher, de prenome Iraildes, tinha constantes discussões com o marido por causa de bebidas. “As brigas eram recorrentes, porque os dois bebiam. Uma vez, ela já chegou a jogar um bloco na cabeça dele”, afirmou.



A vizinha ainda chegou a dizer que na noite da discussão, a vítima teria bebibo bastante e caído no chão durante algumas vezes. “Eu cheguei a ver José ontem. Nos falamos de noite e ele estava bêbado. Quando o crime aconteceu, ela [Iraildes] chamou os vizinhos e disse que ele tinha caído, mas quando a perícia chegou a gente ficou sabendo das facadas”, contou.



Outro vizinho, que também não se identificou, disse que o casal brigava frequentemente. “Eu já vi discussões, mas eram coisas de marido e mulher”, falou. Segundo ele, José trabalha como auxiliar de pedreiro e Iraildes costumava fazer faxinas.

Segundo a Polícia Militar, PMs da 37ª CIPM foram acionados após informações de que um homem havia sido vítima de arma branca. Conforme a nota, ao chegar ao local, a guarnição constatou o fato. Ainda conforme a políca, a companheira da vítima foi presa e conduzida ao Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP). A Polícia Civil investiga o crime.