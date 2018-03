Mulher é presa após tentar vender o próprio filho na internet

A suspeita é que o bebê seria entregue a uma família do Rio de Janeiro

Uma jovem de 24 anos, que não teve a identidade divulgada, foi presa no estado de Minas Gerais após negociar o próprio filho pela internet e combinar de entregá-lo logo após o parto. O caso aconteceu em Contagem (MG), na última segunda-feira (5). A suspeita é que o bebê seria entregue a uma família do Rio de Janeiro.

As investigações apontaram que a negociação teria sido realizada pela internet e envolvia um pagamento de mil reais para as despesas da mulher com o pré-natal. Com o objetivo de esconder a gravidez da família, a mulher teria se mudado de sua cidade natal para a capital Belo Horizonte (MG) para dar à luz.

Segundo o portal Rede Tv Notícias, o caso foi descoberto quando um rapaz, acompanhado de outras três pessoas, se apresentou no hospital como o pai da criança sem os documentos necessários e tentou levar o bebê. A ação suspeita fez com que os funcionários do hospital impedissem a ação do homem e acionassem a polícia. No carro dos suspeitos, foram encontradas roupas para recém-nascidos e uma cadeirinha para bebê.

"Não é comum um pai vir na recepção sem identificação, sem nada, e pedir informações", declarou o diretor do hospital, João Pedro Machado. O diretor ainda disse que eles iam pegar a criança, por isso foi necessária a ajuda do complexo hospitalar para conter a ação.

Além da mãe, os quatro suspeitos de intermediar a negociação foram presos. "Vamos verificar se existe uma possível organização criminosa que faça esse tráfico de recém-nascidos", afirmou o delegado Christiano Xavier, responsável pelo caso.

A criança ainda se encontra na maternidade e permanecerá sob responsabilidade do Conselho Tutelar.