Mulher fica soterrada após desabamento de laje em São Caetano

Ela foi encontrada com o corpo completamente soterrado, e apenas o rosto para fora dos destroços

A queda de uma laje deixou uma mulher soterrada na noite deste sábado (10), em São Caetano. Iraci Batista dos Santos, 59 anos, que estava em cima da estrutura no momento do desabamento, ficou embaixo dos escombros durante cerca de uma hora. O resgate foi feita por equipes de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas (Brec) e da Auto Busca e Resgate (ABS) do Corpo de Bombeiros Militar.

Ao chegar ao local, as equipes encontraram a vítima com o corpo completamente soterrado e, apenas o rosto para fora dos destroços. De acordo com o comandante do 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar (GBM/Iguatemi), major Ramon Dieggo, todo o salvamento durou cerca de uma 1h30. “Foi um trabalho minucioso, de rápida remoção dos escombros, retirada da vitima de local de difícil acesso e saída evitando o risco de colapso secundário”, detalhou o oficial.

Iraci foi encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE) para receber atendimento. O major lembrou que diversos fatores podem ter contribuído para o acidente. “Falta de manutenção da estrutura, sobrecarga, infiltração, construção irregular ou sem a supervisão de um profissional qualificado, dentre outros”, alertou.