Mulher morre esfaqueada após perguntar sobre choro de criança

A vizinha da vítima é suspeita de cometer o crime, que aconteceu em Minas Gerais

Uma mulher de 37 anos foi morta a facadas na noite da última segunda-feira (25), em Belo Horizonte, Minas Gerais. O crime aconteceu no prédio em que ela era síndica, no bairro Parque São José. Uma vizinha dela, de 27 anos, foi presa suspeita de esfaquear e matar a vítima. O motivo seria um desentendimento que começou por conta do choro do filho da suspeita.



Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu pouco antes das 20h e a confusão foi ouvida pelos vizinhos. A informação é de que Ludmilla Rivas da Silva foi até o apartamento de Rayanne Maia Marques perguntar por que o filho dela estava chorando e acabou esfaqueada no pescoço.

Os militares socorreram a vítima, mas ela morreu no Hospital João 23. A faca usada no crime foi apreendida e a vizinha detida foi levada para a Central de Flagrantes da Polícia Civil (Ceflan 3).



O filho da mulher foi deixado aos cuidados dos avós, segundo a PM.