Mulher se joga de segundo andar de prédio para fugir de agressões de marido

Caso ocorreu em Manaus; vítima corre risco de ficar paraplégica

Uma mulher de 23 anos corre o risco de ficar paraplégica depois de ter se jogado do 2º andar do prédio onde mora, em Manaus, para fugir das agressões do marido. O homem, de 27 anos, foi preso, mas liberado após pagar fiança.

O crime ocorreu na manhã de terça-feira (9), no apartamento onde o casal morava, na Avenida Comendador José Cruz, no bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus. A informação é do G1.

No relato para a polícia, a vítima informou que o marido brigava com ela por causa de ciúmes. Antes de se jogar da janela do apartamento, a jovem disse que estava sendo agredida. A delegada Débora Mafra, da Delegacia da Mulher, informou que o homem estava embriagado.

"Ele chegou em casa embriagado, acusando ela de traição, com muito ciúme, xingando, ofendendo ela, acabou fazendo ameaças e pegou a cabeça dela e bateu contra a parede, de forma que fez uma lesão no rosto dela", contou.

Após a agressão, o depoimento afirma que o homem seguiu para a cozinha, momento em que a vítima aproveitou para ir até a janela e se jogar. "Ela queria se matar para não morrer na mão dele. Ele a ameaçou minutos antes, dizendo 'você não sabe o que eu vou fazer com você', e ela acabou se jogando", explicou Mafra.

Quando a vítima já estava caída do lado de fora do prédio, o homem ainda teria tentado arrastá-la para dentro do carro, mas foi impedido por moradores do condomínio.

A mulher foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local e levada ao Pronto-Socorro Platão Araújo. Ela fraturou uma vértebra, e os médicos dizem que há riscos de paraplegia.

Os moradores dizem estar com medo, pois o marido também fez ameaças aos vizinhos.

Prisão

O agressor foi preso pela polícia após o crime. Ele foi levado para a delegacia, mas foi solto depois de pagar fiança de R$ 2,5 mil. Ele pode responder na Justiça por lesão corporal e injúria.

"Ele iria para Audiência de Custódia, mas, como é um direito dele pagar fiança arbitrada pela autoridade policial, a família dele veio e pagou, liberando ele da audiência que já estava encaminhada", disse a delegada.

O homem já havia sido preso em outra ocasião pelo mesmo crime. Em 2014, ele fez cortes nos braços e no pescoço de uma ex-companheira com uma faca de cozinha.