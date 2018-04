Mulher tem braço amputado ao ser atropelada por embarcação no Guarujá

Vítima foi encaminhada para o Hospital Santo Amaro; estado de saúde é estável

Uma mulher teve o braço amputado ao ser atropelada por uma embarcação na Praia da Enseada, no Guarujá, cidade do litoral de São Paulo, neste domingo (01). A vítima foi encaminhada para o Hospital Santo Amaro, onde passou por cirurgia, e o seu estado de saúde é estável.

De acordo com informações do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), ela e o marido estavam praticando "stand up paddle" quando uma lancha, que rebocava uma boia estilo banana boat, passou por cima deles. O homem não foi atingido.

Identificada como Thais Souza Machado, de 26, moradora de Campinas, a jovem foi socorrida por um jet ski particular que estava próximo ao local e depois encaminhada ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O GBMar forneceu os primeiros socorros e trabalhou na tentativa de busca do membro amputado pela embarcação, porém não obteve sucesso. Segundo o órgão, a área é demarcada como saída e entrada de embarcações, porém tem livre acesso aos banhistas.

De acordo com a assessoria do Hospital Santo Amaro, a paciente permanece internada e, na manhã desta segunda-feira, 2, o seu boletim médico apontou estado de saúde estável.

A embarcação foi autuada pela Marinha do Brasil. A Capitania dos Portos de São Paulo está investigando o caso. Até a publicação desta matéria, o órgão não havia se pronunciado sobre o assunto.