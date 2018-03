Mulher usava perfil falso para cometer estelionato sexual contra baianas

Ela se passava por homens nas redes sociais para tirar dinheiro de vítimas

A estelionatária Andreza Souza Dias Souza foi presa durante a Operação Perfil Falso, comandada pelo Ministério Público do Estado (MP-BA), acusada de cometer delitos de estelionato e violação sexual mediante fraude contra dezenas de mulheres em diversas cidades da Bahia.

Segundo o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), a operação, deflagrada neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, teve como objetivo interromper uma sequência de crimes praticados por Andreza iniciada em 2013, na capital.

De acordo com promotores de Justiça do Gaeco, que conduziram a investigação, a estelionatária abordava mulheres por aplicativos de mensagens ou sites de encontros amorosos e se passava por pessoas do sexo masculino, utilizando imagens de terceiros em redes sociais e até manipulando a sua voz.

“Com atuação convincente, alto poder de persuasão e extrema habilidade, a suspeita, passando-se por homens, ludibriava as vítimas a efetuar pagamentos e transferências em seu favor, que era apresentada como ‘sobrinha’ do personagem fictício por ela inventado”, explicam os promotores do MP-BA.

Sexo com vítimas

Além disso, a investigada praticou estelionato sexual, tipificado como violação sexual mediante fraude com algumas mulheres, crime previsto no art. 215 do Código Penal.

Em entrevista coletiva na tarde desta quinta (8), a promotora Ana Emanuela Meira, coordenadora do Gaeco, explicou a forma de atuação da investigada. Segundo ela, quando as vítimas pediam para ter contato pessoal com o perfil masculino, era apresentada uma sobrinha, que se tratava da própria investigada, com quem as vítimas começavam a manter um relacionamento pessoal.

"[Andreza] também se apresentava para familiares das vítimas e começava a manter esse contato pessoal. E também essas personagens masculinas, que na verdade era a própria investigada, diziam que poderiam se canalizar na figura dessa sobrinha, que então, incorporada dessa personalidade das figuras masculinas, chegou em alguns casos a manter relação sexual com algumas vítimas. As vítimas não sabiam que estavam se relacionando com a investigada", completou Ana Emanuela Meira.

Prisão preventiva

Os promotores de Justiça e agentes do Gaeco cumpriram o mandado de prisão preventiva contra Andreza e três mandados de busca e apreensão nas cidades de Santo Antônio de Jesus e Nazaré, no Recôncavo, em endereços frequentados pela investigada.

Foram apreendidos aparelhos celulares, computadores e documentos relacionados ao caso. Os mandados foram expedidos pela 5ª Vara dos Feitos Criminais da Comarca de Salvador.

A ação contou com o apoio da Coordenadoria de Segurança Institucional e Investigação (CSI); do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos (CAODH) e do Grupo de Atuação Especial em Defesa da Mulher e da População LGBT (Gedem), que ofereceu suporte emocional às vítimas; de promotores de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia; e da Polícia Militar, por meio da Companhia Independente de Policiamento Especializado – Litoral Norte (Cipe).