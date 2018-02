Mulheres que parem cultura, casas cheias de amor, enfeites e blocos na rua

por Flavia Azevedo

O carão Camafeu de Iemanjá vai como um lembrete: neste Dois de Fevereiro, não suje as águas do mar. Bote flor, bote perfume, bote boas energias, pedidos e agradecimentos. Bote o que for biodegradável, se precisa materializar.

(Foto: Acervo Pessoal)

Inspiradas por filhas, amigas, avós ou pela coletividade. Parindo cultura, casas cheias de amor, enfeites e blocos nas ruas. “Avançando através dos grossos portões. Nossos planos são muito bons!”

Renata Menezes é jornalista e produtora. A apresentadora do Conexão Bahia (TV Bahia) também é criadora da FéMenina - Rede de Afetos onde atua como facilitadora de rodas de mulheres para enfrentamento do machismo. Hoje, a rede vira bloco. Um cortejo manifesto sairá da Casa Guió (Rua Odilon Santos) para desfile nas ruas do Rio Vermelho. A rede canta e dança ideias na festa de Yemanjá. E nada mais apropriado para reverenciar uma entidade feminina do que a reflexão sobe temas como igualdade de gêneros e combate ao machismo. Concetração às 7h e saída às 10h.

Renata Menezes (Foto: Divulgação/ TV Bahia)

Foi em 2003, com a filha Júlia no bebê conforto, que Maria João Amado, neta de Zélia e Jorge, começou a transformar em memorial a casa onde passou a infância. Catalogava objetos trazidos de todas as partes do mundo pelo casal de escritores. Um trabalho a quatro mãos com Zélia Gattai, a avó que sonhou o sonho e dividiu com a neta que o acolheu. Uma história tão bonita quanto a própria Casa do Rio Vermelho, um lugar que exala amor por toda parte. Zélia faleceu em 2008 e não viu o sonho realizado. Mas, certamente, esteve na comemoração do próprio centenário, em 2016. Memorial vivo, festa, artistas por todo lugar. A energia dela estava lá. Com a parceria do prefeito ACM Neto, a família Amado pôde abrir as portas de casa ampliando a voz de Jorge que sempre dizia a quem batesse em sua porta: “Se for de paz, pode entrar”. Se nunca foi, vá: www.casadoriovermelho.com.br.

Maria João Amado (Foto: Acervo Pessoal)

Júlia Portela é dentista, Manuella Cavalcanti é engenheira e Sâmia Moura, arquiteta. Mas o assunto aqui é a @alouettetiaras, ponto de encontro, diversão e trabalho das três. Começou no Carnaval de 2016, quando decidiram enfeitar as próprias cabeças para a folia. Em 2017, virou negócio e as sócias já produzem para noivas e crianças, fora os adereços de Carnaval. Tem estrela, unicórnio, flor. Tem mãos de mulheres e parceria. Tem bom gosto e diversão. Sobretudo, amigas trabalhando juntas, essa coisa abençoada que sempre devolve em dobro o que cada uma dá.

Sâmia, Manuela e Júlia (Foto: Acervo Pessoal/ Divulgação)

Carla Malena é formada em comunicação e artes cênicas. Na Espanha, ministrou oficinas de artes e teatro para crianças e foi monitora de acampamento infantil. Mas o mergulho definitivo no universo dos pequenos foi há três anos, quando nasceram as gêmeas Júlia e Juana. Sem babá e com a parceria correta do marido, Sidney, ela é mãe de corpo e alma. E foi desse mundo que veio quem ela chama de “minha terceira filha”: a Tribo Little Indians produz acessórios pra dormir e brincar. Sabe aquelas cabaninhas que as crianças amam? Pois tem. 71 9404 1200.

Carla Malena, Júlia e Juana (Foto: Acervo Pessoal)

Ana Dumas (a.k.a. Missy Blecape), mãe do Carrinho Multimídia e do Carrinho Brau, é artista, filósofa e DJ de ideias. Isso, tentando definir essa humana incomum que passou a infância no Prado (Sul da Bahia) quando a luz ainda vinha do gerador que era desligado, toda noite, às 22h. No escuro, ela se conectava com o mundo. Lendo revistas, conheceu a contracultura e os movimentos norte-americanos. Foi quando virou a ativista que também é, até hoje. Entre muitas atividades, pariu, em 2009, o Carrinho Multimídia, irmão mais velho do Carrinho Brau. Ambos, estações de arte e comunicação ambulantes, a interseção perfeita entre carrinhos de café e trios elétricos. Só conhecendo pra entender. Eles viajam o mundo e devem aparecer no Carnaval. Em horário e local indefinidos. Torça pra se bater com eles ou, então, dê uma espiada no www.carrinhomultimidia.com pra saber mais.

Ana Dumas: Carrinho Multimídia e Carrinho Brau

