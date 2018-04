MultiCrédito tem vagas na Bahia para área comercial

por Lucy Barreto

A empresa MultiCrédito está selecionando profissionais em mais de 30 cidades de todas as regiões do país. São mais de 100 oportunidades e há vagas para Salvador, na Bahia. Os candidatos interessados no cargo de representante comercial devem ter registro no Conselho Regional dos Representantes Comerciais (Core) ou empresa aberta com CNAE de Promoção de Vendas. Também é exigida experiência comprovada na venda de produtos e serviços. Os currículos devem ser enviados até 30 de abril para o e-mail representantes@multicredito.com.br, com nome da cidade.

Marinha seleciona músicos

Estão abertas até o dia 28 as inscrições para o concurso de Admissão ao Curso de Formação de Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais 2019. São 36 vagas. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.mar.mil.br/cpesfn, onde também pode ser encontrado o edital. Os candidatos classificados em todas as etapas do processo passarão por um Curso de Formação de 18 meses, na cidade do Rio de Janeiro.

Setores imobiliário e turístico

Nos dias 16 e 17 de abril, Salvador vai receber o ADIT Juris, evento que reúne anualmente players do mercado imobiliário, escritórios jurídicos e advogados atuantes nestes segmentos, e tem objetivo de discutir temas de vanguarda, esclarecer dúvidas e debater soluções os setores Imobiliário e Turístico do Brasil. O advogado Cássio Cavalli, sócio da área de Insolvência & Reestruturação e Contratos Comerciais do Veirano Advogados, será um dos palestrantes no evento, organizado pela Associação para o desenvolvimento imobiliário e turístico do Brasil. Podem participar advogados, escritórios jurídicos, empresários, investidores, construtores, incorporadores, loteadores, proprietários de terrenos, redes hoteleiras, imobiliárias, entre outros interessados. Outras informações pelo site: http://adit.com.br/aditjuris/.