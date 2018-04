Multishow estreia novas atrações em abril

Novidades incluem reality Os Gretchens, Lugar Incomum, com Didi Wagner, e o talk show apresentado por Fernanda Souza





O Multishow estreia este mês uma série de novidades. A partir do dia 9, às 22h30, chega a nova temporada do Vai Fernandinha, no qual Fernanda Souza entrevistará nomes como Pabllo Vittar, Sandy e Cleo Pires. Esse ano a atração foi toda gravada em São Paulo. Serão 20 episódios.

Dia 16, às 18h, estreia a nova temporada do Lugar Incomum, em que Didi Wagner viaja por lugares nada óbvios para mostrar curiosidades. Desta vez, a loura vai para a República Tcheca, que apresenta em oito episódios.

E dia 23, às 22h, chega o reality Os Gretchens, que acompanhará a rotina e toda a intimidade da rainha do rebolado, desde sua vida em Mônaco com o marido até o dia a dia do filho Thammy e da irmã Sula Miranda. Serão 15 episódios.