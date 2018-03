Mundial de Surfe começa neste sábado com 11 brasileiros

Primeira etapa será na praia de Snapper Rocks, em Gold Coast, na Austrália

A expectativa de voltar a ter um campeão mundial de surfe, após os títulos de 2014 e 2015, com Gabriel Medina e Adriano de Souza, respectivamente, volta a ganhar um gás a partir deste sábado (10), com o início da edição 2018 do Circuito Mundial de Surfe (WT). A primeira etapa será na praia de Snapper Rocks, em Gold Coast, na Austrália, onde já será domingo, dia 11.

Os dois, além de mais nove brasileiros, tentarão trazer o caneco para o país e impedir o tricampeonato consecutivo do havaiano John John Florence, vencedor do circuito nos últimos dois anos. Além disso, a edição do WT deste ano marca a despedida do australiano Mick Fanning, tricampeão mundial, que irá disputar só as etapas iniciais, que acontecem no seu país natal, e na adição da etapa de Lemoore, na Califórnia, nas ondas artificiais do rancho pertencente ao multicampeão mundial Kelly Slater.

O site Treinamento Surf Evolutivo preparou um gráfico especial sobre o Circuito Mundial, disponibilizado abaixo para os leitores do CORREIO: