Munição capaz de derrubar aeronave é apreendida no bairro da Liberdade

Após mortes de três traficantes e prisão de líder em Pero Vaz, policiamento foi reforçado

(Foto:SSP/Divulgação)

Munições de calibre 50, chamadas de antiaéreas por sua capacidade de percorrer grandes distâncias e até mesmo derrubar uma aeronave foram encontradas por policias que faziam ronda pelo bairro da Liberdade, em Salvador, na quarta-feira (11). Além deste tipo, também foram encontradas munições dos calibres 45, 22 e 12.

Os PMs faziam rondas pelo bairro quando um homem saiu correndo. Após rápida perseguição, o suspeito abandonou uma mochila, onde foram encontradas as munições. Varreduras foram realizadas, mas o dono dos materiais não foi localizado.

"Continuaremos com o trabalho de intensificação no bairro, dando a nossa contribuição", declarou o comandante da Operação Gemeos, major Gabriel Neto.

Reforço no policiamento

O policiamento da região foi reforçado após aprisão do líder de uma quadrilha, identificado como Luis Fernando Chantal Saldanha de Oliveira, conhecido como Chantal, 19 anos, no bairro do Pero Vaz, e da morte dos seus três comparsas.

Segundo a assessoria de comunicação da Secretária de Segurança Pública (SSP), o acusado encomendou os ataques depois da morte de três dos seus comparsas durante confronto com as guarnições das Rondas Especiais (Rondesp) Baía de Todos os Santos (BTS), na última terça-feira (9). Na ocorrência, conforme a polícia, duas pistolas e um revólver foram apreendidos. Os mortos ainda não foram identificados.

Na delegacida, os suspeitos informaram que pretendiam incendiar o ônibus como forma de protesto pela morte dos três comparsas. "Eles disseram que iam fazer uma manifestação contra as mortes", explicou o delegado. Conforme o titular, nenhum dos quatro integrantes do grupo possui passagens pela polícia.