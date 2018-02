Muquiranas mantêm irreverência e arrasta uma multidão na Avenida

Após 53 Carnavais, bloco continua lotado de foliões mesmo em tempos de pipoca

Por que As Muquiranas arrastam tantos marmanjos? “É segredo”, brinca um dos foliões. Na tarde desta terça-feira (13), um mar de Carmens Mirandas invadiu o Campo Grande. Sob comando do gigante Léo Santana, As Muquiranas tomaram conta do circuito Osmar levando ainda mais irreverência para a avenida.

Em tempos de pipoca, que volta a tomar conta do Carnaval de Salvador e de trios baixando as cordas, as Muquiranas seguem firmes e fortes desde 1965 - e com bloco lotado. Cada associado pagou cerca de R$ 800 para pular ao som do artista.

E por que pagar para sair nas Muquiranas? “É tradição. É igual ao Gandhy, mas é melhor porque é mais animado”, diz Uali Mangabeira, 39, que pula no bloco há 10 anos.

A tradição é tanta que, o pequeno Miguel Marques, tem só dois anos mas já segue os passos dos tios, primos e avô. Perguntado sobre o que ele queria ver, a resposta é rápida. “O ‘titante’”. Acompanhado da mãe, Camila Marques, ele fez questão de usar a a fantasia completa de Muquiranas.

Associados continuam fiéis ao bloco mesmo com o fortalecimento do Carnaval sem cordas

(Foto: Evandro Veiga/ CORREIO)

Bloco

Ninguém sabe ao certo se o mais difícil é resistir à energia do bloco ou as brincadeiras, como afirma Jenilson Souza Santos, 40 anos, 15 só nas Muquiranas. Apesar da muvuca, e do tamanho do bloco, os foliões garantem que o bloco é tranquilo. “A gente não vê briga, e a festa começa na entrega do abadá. É muita resenha”.

Outro que não abre mão, é Jorge Jeferson, 34, que sai há 7 anos no bloco. "Nenhum bloco é tão alegre. A gente brinca com todo mundo e sempre no respeito", diz. Além de ser um bloco para curtir com amigos, os foliões se reencontram todo ano no carnaval. "Todo mundo vira irmão. Hoje saímos mais por causa dessa família", resume.

Amanhã (14), o cantor Léo Santana - que considera As Muquiranas "o melhor bloco do Brasil' - vai puxar o arrastão. “Vamos ter o Arrastão do Gigante na Quarta-feira de Cinzas. Lutei muito por isso, e só consegui graças a vocês", anunciou o gigante durante o percurso. O desfile está marcado para começar às 9h, no Farol da Barra.