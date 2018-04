Murilo Benício vai dirigir versão brasileira de Doctor Foster

'A primeira coisa que pensei foi na Débora Falabella interpretando a protagonista', afirmou o ator

A série da BBC Doctor Foster (também disponível na Netflix) vai ganhar uma versão brasileira produzida e dirigida por Murilo Benício. O anúncio foi feito nesta quinta (5), durante o Rio2C. Segundo o portal Notícias da TV, a obra sobre uma médica que começa a desconfiar que o marido a trai e acaba descobrindo muito mais do que isso deve começar a ser gravada no segundo semestre desse ano, no interior de Minas Gerais.

Por enquanto, nem Murilo e nem Débora Falabella - para quem torce por uma nova versão de Tufão e Nina nas telinhas - podem atuar em qualquer outra coisa na televisão por conta de seu contrato de exclusividade com a TV Globo. Independente disso, ele vai dirigir todos os episódios. “A primeira coisa que pensei foi na Débora interpretando a protagonista. É um papel maravilhoso para ela. Amamos o texto e a história” contou Murilo ao site. “Eu adoraria fazer na Globo, até porque isso faz com que eu e a Débora possamos atuar nela. Tenho que dar prioridade à Globo. Sou funcionário dela e tenho 25 anos de história lá. Eles sabem que existe esse projeto e que está comigo”.



A série original já tem terceira temporada garantida, ainda sem data para lançamento.