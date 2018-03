Murilo, do Universo/Vitória, vence Desafio de Habilidades do NBB

Pivô de 2,08 metros bateu ala Cauê Borges, do Caxias do Sul

O 'gigante' rubro-negro Murilo Becker venceu na manhã deste domingo (18) o Desafio de Habilidades, um dos torneios entre jogadores que antecederam o Jogo das Estrelas 2018 do NBB no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Na final, o pivô do Universo/Vitória bateu o ala Cauê Borges, destaque do Caxias do Sul/Banrisul. Pelo caminho, ele venceu ainda o pivô Felipe Ribeiro, do Basquete Cearense, e o ala-pivô Guilherme Giovannoni, do Vasco.

Na prova, o jogador precisa passar com a bola por um circuito de obstáculos, acertar um passe no meio de um aro, cruzar a quadra para uma bandeja e depois acertar uma cesta de três. Tudo isso, antes do adversário.

Contra Cauê, Murilo chegou por último para a cesta de três, mas acertou de primeira enquanto o adversário errou alguns arremessos.

"Eu sabia que poderia ir bem, mas não que ganharia. A chance de eu chegar atrasado no final era grande e foi o que aconteceu. Por isso eu sabia teria que acertar o arremesso. Contei com a sorte de meus adversários errarem", disse Murilo.

O Desafio de Habilidades deste ano foi o primeiro disputado no formato de 'pequenos', com armadores e alas mais baixos, contra os 'gigantes', com pivôs e alas mais altos. Na final, contrariando as expectativas, venceu Murilo, de 2,08 metros de altura.

"A responsabilidade estava maior em outros caras menores, como Yago e Tyrone, mas felizmente ficou comigo. Estou muito feliz por levar esse título para Salvador”, concluiu Murilo.

Confira o vídeo do Desafio de Habilidades: