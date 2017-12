Música de Anitta e J Balvin pode ser música oficial da Copa 2018

A suspeita na internet começou após vazarem vídeos e fotos das gravações do clipe

A música Machika, do cantor colombiano J Balvin com participação de Anitta, poderá ser a música oficial da Copa do Mundo de 2018. As especulações começaram após o vazamento de vídeos e fotos das gravações do clipe, que mostram bandeiras de muitos países aparecendo em diversas cenas. Confira:





Bastidores de Machika, música de J Balvin em parceria com Anitta. pic.twitter.com/VkyVPhn1J3 — Central Anira ???? (@CentralAniraBR) 24 de dezembro de 2017





Em uma imagem, podemos ver o colombiano (que está de cabelo verde) olhando para um caminhão que carrega um ornamento com as bandeiras. Em outro vídeo, os artistas aparecem rodeados de dançarinos, que seguram as bandeiras. Suspeito?

E a teoria ganha ainda mais sentido ao vermos o vídeo que mostra um dançarino brincando com uma bola de futebol, que dizem ser a oficial da Copa de 2018. Olha aqui:





Mais bastidores do clipe de Machika. Bola, bandeiras de países... estamos sendo muito Alice? Ou seria de verdade a música da copa? O que vocês acham? pic.twitter.com/FBi6qVcpU2 — Central Anira ???? (@CentralAniraBR) 24 de dezembro de 2017





Tanto J Balvin quanto Anitta já fazem há algum tempo a divulgação da música, porém sem compartilhar detalhes. Além da ilustração com o nome do single, a brasileira também já postou algumas fotos dos bastidores no Instagram.

Por outro lado, outros fãs ressaltam que o evento esportivo só começará em junho. Assim, não acreditam que a música realmente vá ser o tema oficial.