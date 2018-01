Música vencedora do Femadum será divulgada neste domingo (28)

Concorrentes foram apresentadas sábado (27), no Largo do Pelourinho

Neste domingo (28), às 14h, sai o resultado da música vencedora do Festival de Música e Artes Olodum (Femadum). A escolhida será apresentada no encerramento do evento, das 13h às 17h, no Largo do Pelourinho.

Femadum encerra neste domingo (28)

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

Estão na disputa Olodum Dilúvio (de Dan Kambaiah, Roberto Cruz, André Lima e Lucas Curumim), Reflexão das Águas (Maestro Socram e Paulo Salles) e Sereia (Alisson Lima). A composição ganhadora estará no repertório deste Carnaval do Olodum, seguindo o tema escolhido pelo bloco: Deusas das Águas – Oceanos, Rios e Lagos.

“Todas as canções foram show de bola, estão aprovadas”, avaliou a manicure Andréa Santos, 36 anos, que assistia ao festival na companhia do marido, o estivador Sérgio Santana, 35. "Amo o Olodum. Se não vier para o Femadum, fico doente", completa a fã, aos risos.



Andréa estilizou as unhas em homenagem ao Olodum (Foto: Marina Silva/CORREIO)

Quem também aprovou as concorrentes foi a professora Eliana Oliveira, 36. "Todas estão lindas, as torcidas estão animadas. É uma maravilha", garante. Já o operador de empilhadeira Vitor Prata, 40, admite ter uma favorita. "Torço por Reflexão das Águas. Os compositores são conhecidos meus. Já está na boca do povo".

Além da programação musical, o Femadum tem como atração a Feira de Africanidades, com espaço infantil, moda, dança e poesia na Praça Tereza Batista.