Musical conta trajetória de um herói bem brasileiro

Zeca Pagodinho — Uma história de amor ao samba abre a 19ª Edição do projeto Catálogo Brasileiro de Teatro em Salvador

A história de um brasileiro que não abriu mão das suas raízes na periferia, da sua verdade ou dos amigos em nome da fama. Um homem solidário, um herói brasileiro. A trajetória de vida de Jessé Gomes da Silva Filho, mais conhecido como Zeca Pagodinho, é o tema do musical “Zeca Pagodinho — Uma história de amor ao samba”, que será apresentado no Teatro Castro Alves Salvador nesse fim de semana.

O show conta com a presença com 13 atores, quatro músicos e um regente, sob direção do ator que interpreta Zeca na fase adulta Gustavo Gasparini.Entre os atores/cantores, vale destacar a presença de Beatriz Rabello, filha de Paulinho da Viola.

O musical é dividido em dois atos e apresenta a vida desse homem, desde a infância no subúrbio de Xerém até o auge da fama, com músicas conhecidas pelo Brasil todo. Na primeira parte, o jovem ator Peter Brandão é quem interpreta Jessé na sua fase inicial, quando se apaixonou pelo samba ainda jovem.



O ator e diretor Gustavo Gasparini faz o cantor na segunda parte do show, mostrando Zeca em sua fase madura, quando atinge a popularidade. O próprio Zeca Pagodinho participa do musical através de intervenções de áudio e vídeo, como uma espécie de fantasma que ‘atormenta’ Jessé ao longo da vida."Essa participação deixa tudo bem divertido", conta Gasparini.

O próprio Zeca Pagodinho concorda com o diretor. "O resultado final ficou muito bacana. É um espetáculo leve, divertido e o samba tem o lugar de destaque que merece", diz Zeca. Avesso aos holofotes e de uma timidez absoluta, o cantor e compositor faz questão de ressaltar que teve pouca interferência na construção do espetáculo, mas que ficou muito satisfeito com o resultado final. "Os dosi atores conseguem dar um ritmo muito interessante à história", avalia.

Nascido em Del Castilho, Zeca trabalhou como office boy, entregador de café, feirante, camelô, contínuo e anotador de jogo do bicho. O ator Peter Brandão se destacou ao emprestar vida ao personagem na juventude

(Foto: Victoria Dannemann/Divulgação)

Faces de um subúrbio

De acordo com Gustavo Gasparini, que também é responsável pelo roteiro do musical, a ideia de escrever uma peça sobre temas brasileiras, especialmente sobre o Subúrbio do Rio de Janeiro, já vinha sendo gestada há tempos. “Quando Victoria Dannemann (da Dannemann Entretenimento responsável, junto com a Chaim Produções, pela produção do espetáculo) me ligou, dois anos depois do nosso primeiro contato, já estava com tudo pronto para escrever o roteiro”, conta o diretor.



Para ele, num momento tão difícil para a história do País, a história desse homem simples, autêntico, suburbano, que dá bons exemplos...resgata a auto estima do brasileiro comum”, completa Gasparini.



O ator e roteirista lembra ainda que não quis fazer um retrato fidedigno desse artista que está vivo e atuante, mas uma aproximação poética. “Justamente por isso, o musical se desenvolve numa espécie de estação de trem, onde cada parada representa uma fase na vida do artista, da juventude à fase adulta”, diz, destacando que usou de toda a criatividade para recontar a vida desse que ele considera um Macunaíma dos subúrbios, um herói tipicamente brasileiro que consegue dar visibilidade a parcela da sociedade, geralmente esquecida nas produções culturais e artísticas.



Gustavo conta que a ideia de dois atores interpretarem o mesmo personagem nasceu de uma dificuldade: encontrar um ator capaz de incorporar a alma carioca com veracidade. “Escrevi para alguém dirigir, mas fui convidado a assumir também essa função. Nos testes, a performance de Peter Brandão foi sensacional e precisei de um outro ator para dar vida ao sambista mais velho”, diz o ator e diretor que, há 31 anos, é integrante da Mangueira.



Sua majestade o samba

Por falar em samba, vale destacar que o mais brasileiro dos ritmos tem um destaque especial no espetáculo. A escolha do repertório ajuda a contar a história do sambista que nasceu em Del Castilho e passou uma parte da infância e adolescência em Irajá.



Mesmo amando o samba desde muito novinho, antes de alcançar a fama, esse brasileiro batalhou pela sobrevivência como office boy, entregador de café, feirante, camelô, contínuo e anotador de jogo do bicho. “É uma história comum, parecida com a de muitos brasileiros, mas que foi transformada pelo samba”, acrescenta Zeca, com humildade.



A trajetória rumo ao reconhecimento é contada com irreverência e muito humor. “O musical é, na verdade uma grande roda de samba, e os atores assumem a função de partideiros, alternando a narrativa, os sambas, os fatos biográficos e os números musicais”, explica o diretor.



Admirador da Bahia e de Salvador, Gasparini já esteve na capital baiana com peças como Aquele Abraço, Ricardo III e Samba Futebol Clube. Participou de mais de 45 montagens e fundou uma das companhias de teatro mais importantes do país: a Cia dos Atores. Versátil, atuou na TV em novelas e séries. Na Globo, fez participações em Cheias de Charme, Geração Brasil e as séries Dalva e Herivelto, Anos Rebeldes, A Grande Família e Casos e Acasos. No teatro, atuou em SAMBRA – 100 anos de samba, com Diogo Nogueira e grande elenco e Bem Sertanejo – O Musical, com Michel Teló. "Adoro Salvador, que é uma cidade muito musical. Devo minha musicalidade a Bahia", conclui.

Peter Brandão interpreta Jessé na sua fase inicial e Gustavo Gasparini faz o cantor na segunda parte do show, mostrando Zeca em sua fase madura, quando atinge a popularidade

(Foto: Victoria Dannemann/Divulgação)

Serviço

O quê? Zeca Pagodinho - O Musical

Onde? Teatro Castro Alves(Praça Dois de Julho, Campo Grande)

Quando? Hoje(17), 21h e Amanhã(18), 19h

Quanto? Setores de A a P - R$ 140/R$ 70.Setores de Q a Z3 - R$ 120/ R$ 60. Setores de Z4 a Z8 - R$ 80/ R$ 40. Setores de Z9 a Z11 - R$ 50/ R$ 25 (meia). Na bilheterias do TCA.