Muso da Porto da Pedra revela: 'queria desfilar pelado'

Fabio Alves tem 115 centímetros de bumbum, nove a mais que Valesca Popozuda

Muso da escola de samba Porto da Pedra e famoso pelos seus 115 centímetros de bumbum, Fábio Alves revela um desejo: "eu queria desfilar pelado", conta.

Apesar de seu sonho ser esse, ele diz que segue direitinho as ordens superiores. "Sigo a ordem do carnavalesco que se inspira no enredo para desenhar minha fantasia. Acho que as pessoas ficam um pouco resistentes em trazer um muso com pouca roupa", declarou em entrevista ao G1.

Muso sonha em desfilar nu, mas segue ordens do carnavalesco (Foto: Reprodução/Instagram)

Questionado sobre como faz para manter o corpo e os nove centímetros de bunda a mais que Valesca Popozuda (uma concorrente de peso), o muso relata que é fruto de muito trabalho. "Meu corpo é uma combinação de fatores: são muitos ensaios na quadra da escola, bastante peso na malhação e um pouco de genética", disse.

Ainda na entrevista, ele contou que aumentou em 10 centímetros a circunferência do bumbum entre 2016 e 2017. "Está bom assim", declarou ao G1.