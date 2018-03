Na abertura da Série B do Baiano, Atlético vence PFC Cajazeiras

Time de Alagoinhas estreou vencendo fora de casa por 3x2

O estádio de Pituaçu foi palco do primeiro jogo da segunda divisão do Campeonato Baiano, neste sábado (10), pela manhã. Mandante da partida, o PFC Cajazeiras foi derrotado pelo Atlético de Alagoinhas do técnico Arnaldo Lira (Campeão Baiano com o Bahia de Feira em 2011) por 3x2. O PFC é comandado por Sales. Os gols foram marcados por Alessandro Azevedo, Leandro Sobral e Helton, pelo Atlético e Guga e Michel descontaram para o PFC.

Neste domingo (11), outros dois jogos completam a primeira rodada da competição. O Colo-Colo recebe o Galícia, no estádio Mario Pessoa, em Ilhéus, às 15h, enquanto o Conquista FC, do atacante Índio, ex-Vitória, visita o Teixeira de Freitas, no mesmo horário, no Antônio Rodrigues Santana.

A segundona do Baianão está sendo disputada apenas por essas seis equipes e só uma delas vai garantir o acesso para o estadual do ano que vem, entrando no lugar do Atlântico, que foi rebaixado. Na primeira fase, todas os times se enfrentam entre si, em jogos de ida e volta.

Os dois primeiros colocados na pontuação geral serão os finalistas, com a equipe de melhor campanha tendo a vantagem de jogar por dois resultados iguais e decidindo o acesso em casa. O campeonato está previsto para terminar no dia 27 de maio, com a grande decisão.