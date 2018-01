Na Bahia, mais de 41 mil trabalhadores deixaram de sacar o PIS/Pasep

O prazo para retirar o dinheiro foi encerrado no dia 28 de dezembro

O Ministério do Trabalho informou nesta segunda-feira (15) que 1.413.509 pessoas na Bahia com direito ao abono salarial PIS/Pasep ano-base 2015 não foram sacar o benefício. O prazo para retirar o dinheiro foi encerrado no dia 28 de dezembro, após já ter sido prorrogado pelo governo federal.

Dos 1.413.509 trabalhadores baianos que tinham direito ao PIS/Pasep 2015, 1.371.623 foram retirar os valores no banco. A taxa de cobertura foi de 97,04%, o que significa que a maior parte dos que tinham direito, sacaram o benefício. Um total de R$ 996 milhões foram pagos no estado.

Em todo o Brasil, 22,9 milhões de pessoas sacaram o abono salarial ano-base 2015. O número equivale a 94,36% do total de trabalhadores com direito ao benefício no país. Ainda de acordo com o Ministério do Trabalho, cada trabalhador recebeu entre R$ 79 a R$ 937, dependendo do tempo trabalhado formalmente em 2015. No total, foram pagos mais de R$ 16 bilhões para beneficiários de todo o Brasil.

Os recursos que não foram sacados até 28 de dezembro voltaram para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, mantido com contribuição das empresas, e seus recursos são destinados para pagamentos de abono salarial e seguro-desemprego.

Novos benefícios

O calendário de pagamentos do PIS/Pasep para pessoas com acima de 60 anos terá início no dia 24 de janeiro. Nesta etapa, 4,5 milhões de cotistas vão ser beneficiados - o número exato de baianos entre eles é de 135.206. Ao todo, estão disponíveis R$ 7,8 bilhões nas instituições financeiras e deste valor mais de R$ 211 milhões vêm para a Bahia.

Os correntistas da Caixa e do Banco do Brasil terão o valor creditado em conta automaticamente no dia 22 de janeiro. Neste caso, cerca de 1,8 milhão de cotistas terão direito ao valor total de R$ 3,2 bilhões para o Pasep. Já para o PIS, mais de 2,7 milhões de pessoas poderão sacar o total disponível de R$ 4,6 bilhões. O saque para aposentados, idosos com mais de 70 anos e herdeiros de cotistas falecidos não precisam seguir o calendário e podem receber em qualquer data.