'Na hora errada e no lugar errado', diz avô de estudante linchado no Alto do Peru

Jovem deixa namorada de 14 anos, grávida de quatro meses

(Foto: Milena Teixeira/CORREIO)

Morto após ser espancado, o estudante Erick Ricardo Lopes Carvalho, 17 anos, não conseguiu correr dos agressores porque estava com o pé machucado. Quem diz isso é uma familiar da vítima, não identificada pela reportagem do CORREIO. De acordo com ela, Erick tinha caído de moto recentemente e, por conta disso, tinha ‘ficado para trás’. O jovem chegou a voltar à festa para avisar que não tinha rixa com ninguém.



“Ele voltou para festa e tentou se justificar, mas não adiantou. Mesmo assim fizeram essa crueldade com meu primo. Acho que ele teve dificuldade para correr, diferente dos outros meninos”, afirmou a parente.

O corpo de Erick foi enterrado na tarde desta segunda-feira (5), no cemitério Quinta dos Lázaros, na Baixa de Quintas, em Salvador. Familiares, amigos e vizinhos lotaram a cerimônia para prestar as últimas homenagens à vítima.

(Foto: Milena Teixeira/CORREIO)

Avô do garoto, Jorge Lopes, disse que Erick trabalhava como auxiliar de pintor e que costumava sair aos finais de semana. Com o dinheiro do trabalho o jovem pretendia comprar uma motocicleta. “O que aconteceu foi que ele estava no lugar errado e na hora errada. Meu neto era um menino trabalhador e honesto, que infelizmente morreu injustamente. Ninguém está fora de passar por uma situação como essa", afirma Lopes. Ele ainda não sabe se a família vai levar o caso para Justiça.

Amigo de Erick, que preferiu não se identificar, diz que o bairro onde aconteceu o crime é dividido pelo tráfico. “Tá tudo dividido e a gente não sabe mais por onde passar. O tráfico já dominou a cidade toda", disse.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investigação o caso, disse que a autoria e motivação do crime ainda não foram esclarecidas.



Sonhos interrompidos

Com a morte de Erick, os sonhos da sua namorada, de 14 anos, também foram interrompidos. Grávida de quatro meses, ela está esperando um filho da vítima. Durante a cerimônia de enterro, a adolescente mal conseguia ficar de pé. "O que aconteceu ? Eu não consigo acreditar que perdi ele", lamentava. Primo de Erick, Matheus Lopes, também não conseguia entender o motivo da morte do rapaz. Em apenas uma palavra ele tentava resumir a dor: “foi covardia”.

Relembre o caso

O estudante morreu após ser espancado por um grupo de homens, na madrugada deste domingo (4), na localidade do Alto do Peru, na Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. De acordo com a família, a vítima havia saído com amigos para ir a uma festa. Ao sair da festa, o jovem teria ido para uma disputa de som automotivo, conhecida como paredão. Já na volta para casa, Erick foi abordado pelos agressores.

Socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), o jovem morreu às 10h do domingo, quase dez horas depois de dar entrada na unidade de saúde. Pai de do estudante, o percussionista Ricardo Carvalho esteve no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR) para liberar o corpo do filho, na manhã desta segunda-feira (5), mas se limitou a dizer que não tinha condições de conversar com a reportagem. Erick era o filho mais velho do pai e da mãe - que têm filhos de outros relacionamentos. O jovem e a família são moradores da Capelinha de São Caetano, bairro vizinho.

Por meio de sua assessoria, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a morte do estudante foi consequência de briga entre facções pelo controle do tráfico de drogas no local. A SSP disse, ainda, que a Polícia Civil investiga, no entanto, se a vítima tem ligações com o tráfico de drogas.