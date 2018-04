Na Jamaica, Bruna Lombardi arrasa de biquíni aos 65 anos

Bruna garante que nunca fez nenhuma cirurgia plástica na vida

A atriz Bruna Lombardi chamou atenção novamente pela sua beleza nas redes sociais. Aos 65 anos, ela postou uma foto usando um biquíni durante sua viagem à Jamaica, com sua boa forma se destacando. Bruna garante que nunca fez nenhuma cirurgia plástica na vida.

"Nada contra, mas sou mesmo muito natureba. Sempre fui. A natureza recarrega minha energia e me deixa pronta para tudo o que faço", já declaro ela, em entrevista ao jornal Extra, no ano passado.

Bruna é casada desde 1979 com Carlos Alberto Ricelli, de 71 anos. Os dois atores são pais de Kim, diretor com envolvimento com vários projetos de cinema e TV.