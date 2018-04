Nação Zumbi lança clipe para releitura da música Refazenda

Canção de Gilberto Gil foi regravada pelo grupo no álbum Radiola NZ Vol.1; confira vídeo e ouça álbum completo

A releitura da banda pernambucana Nação Zumbi para a metafórica composição Refazenda, de Gilberto Gil, acaba de ganhar um novo clipe. O trabalho é o primeiro vídeo do álbum Radiola NZ Vol.1 (nov/2017), no qual o grupo reinterpreta obras poéticas de outros cantores e compositores. Ao longo dos dois últimos anos, o quinteto – formado por Du Peixe (voz), Lúcio Maia (guitarra), Alexandre Dengue (baixo), Pupillo (bateria) e Toca Ogan (percussão) – buscou as músicas que mais lhe traziam boas lembranças para formalizar a iniciativa.



No clipe, as imagens exclusivas, captadas pelo fotógrafo Mario Luiz Thompson de Carvalho, mostram, através das lentes de uma Super 8, momentos pessoais de Gil nos anos 70, brincando com cenas na praia entre familiares e amigos. "Atendendo o desejo da banda de ter a imagem de Gilberto Gil na produção, comecei a estudar formatos para essa premissa. Então, resolvi buscar materiais originais que nos dessem a oportunidade de revisitar o tempo retratado na música. Foi quando encontramos Mario Luiz Thompson e seu acervo", conta Denis Cisma, diretor do projeto.



A letra, que navega pela noção dos ganhos das perdas visados em todas as coisas e, principalmente, da necessidade de refazer (reler e mudar para continuar o mesmo), ganha, no clipe, força poética ao unir o presente e o passado na mesma produção. Para transmitir justamente esse processo de releitura da Nação Zumbi à releitura de Gil sobre o baião, Cisma adicionou camadas e repetições, que representam a continuação da essência apresentada na letra. Confira:







Para unir as imagens captadas por Thompson e as cenas atuais gravadas em estúdio com a banda, foram sobrepostas ao clipe formas "ameboides". Ao se movimentarem elas revelam o conteúdo inédito dos anos 70, trazendo também uma dose carregada de brasilidade em seu formato orgânico, no mesmo tempo em que representam as ondas do mar baiano e todo o sentido basilar da composição.



Confira também o novo álbum completo: