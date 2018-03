Nadal é confirmado na equipe espanhola na Davis

O tenista espanhol voltará às quadras em abril, na Plaza de Toros, em Valência

Rafael Nadal enfim voltará às quadras em abril. O espanhol fará o seu retorno num duelo da Copa Davis, que não disputa há um ano e meio, contra a Alemanha nos dias 6, 7 e 8 do próximo mês. O confronto será disputado numa quadra de saibro montada dentro da Plaza de Toros, famosa arena de touradas de Valência.



O retorno de Nadal, cujo apelido é "Toro Miura", foi confirmado nesta terça-feira (27) pelo capitão espanhol na Davis, Sergi Bruguera "Rafa está cada vez melhor, saindo de uma lesão e treinando mais. Ainda faltam uma semana e meia para que comecem os jogos e há tempo (para a total recuperação do tenista)", disse Bruguera.



Nadal não compete desde que abandonou as quartas de final do Aberto da Austrália, em janeiro. Uma lesão muscular na perna esquerda o obrigou a desistir do jogo contra o croata Marin Cilic no quinto set.



Afastado das quadras, ele perdeu a liderança do ranking para o suíço Roger Federer. Mas vai recuperar o posto na próxima atualização da ATP porque o rival não defendeu os pontos necessários no Masters 1000 de Miami, no fim de semana.



O tenista da Espanha vem treinando nos últimos dias no saibro, em preparação para a temporada da terra batida na Europa. Apesar disso, Bruguera mantém a cautela quanto à escalação do astro contra a Alemanha. "Eu não vou confirmar nada sobre qualquer jogador. Não vou escalar o time até quinta-feira (dia 5 de abril)", afirmou.



Bruguera também convocou para o confronto com a Alemanha os experientes David Ferrer e Feliciano López, além de Pablo Carreño Busta e Roberto Bautista Agut. Pelas novas regras da ITF, cada capitão pode levar até cinco jogadores para cada confronto, o que abriu espaço para a convocação de Nadal. Assim, ele poderá integrar a equipe mesmo se não tiver condições de jogo.