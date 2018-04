Nadal inicia busca pelo 11º título em Montecarlo com vitória

Espanhol venceu esloveno Aljaz Bedene

Dez vezes campeão do Masters 1000 de Montecarlo, Rafael Nadal iniciou de forma arrasadora a busca pelo seu 11º troféu do torneio realizado em quadras de saibro. Atual líder do ranking mundial, o tenista espanhol venceu o esloveno Aljaz Bedene por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, nesta quarta-feira (18), em sua estreia, já na segunda rodada da competição.



Como principal cabeça de chave, Nadal abriu campanha nesta fase e assim assegurou classificação às oitavas de final. O próximo adversário será o russo Karen Khachanov, 38º colocado da ATP, que horas mais cedo derrotou o francês Gilles Simon por duplo 6/2.



Atual bicampeão do evento monegasco com os títulos obtidos em 2016 e 2017, o espanhol também ergueu o troféu de 2005 a 2012. E, caso volte a confirmar a condição de "rei de Montecarlo", ele se tornará recordista isolado de conquistas de Masters, com 30 taças. Hoje, divide a condição de maior campeão desta série de torneios com o sérvio Novak Djokovic - também classificado para as oitavas de final após ganhar do croata Borna Coric por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 7/5.



Para Nadal, um almejado 11º título em Montecarlo também significará a permanência na ponta do ranking mundial, pois defende os 1.000 pontos que somou com a conquista do ano passado. Ele está apenas 100 pontos à frente do suíço Roger Federer, atual vice-líder, que tem chance de retomar o topo oficialmente na próxima segunda-feira mesmo após ter anunciado que ficaria fora de toda a temporada de saibro do circuito profissional.