Namíbia, Não! faz oito anos e ganha apresentação comemorativa

Por Giuliana Mancini

Elogiadíssimo texto de Aldri Anunciação, vencedor de troféus como o Prêmio Braskem de Teatro 2011 (Melhor Texto) e o Prêmio Jabuti de Literatura 2013 (Juvenil), Namíbia, Não! está em clima de comemorações.

Fernando e Aldri: oito anos da estreia do espetáculo

(Foto: Diney Araujo/Divulgação)

Há oito anos, a peça era encenada pela primeira vez, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves. Para celebrar o marco, terá uma única apresentação, no Palco Principal do TCA, no dia 11 de maio, às 20h.

O espetáculo, aliás, já ganhou o Brasil e o mundo, tendo sido levado para cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Fortaleza, Brasília e Belo Horizonte, além de Porto, em Portugal, e de Londres, na Inglaterra.

E não fica por aí: também virará um filme, em pré-produção. Diretor da peça, Lázaro Ramos deverá repetir a função na versão cinematográfica, que, provavelmente, terá Luís Miranda e Seu Jorge no elenco. No teatro, quem atua é o próprio Aldri, junto com Fernando Santana.

Dose tripla

Um clube de assinaturas, uma consultoria e uma revista. Essas são as três frentes da Oveer - um Bureax de Negócios Criativos de Modas, marca criada pelas publicitárias Jamile Knop e Lourani MaSan. A primeira, batizada de Oveer Box, funciona assim: todo mês, o cliente recebe uma peça trend, produzida do PP ao G4, por R$ 150 mensais. Já a segunda, My Oveer, funciona como um estudo, desenvolvimento, concepção e acompanhamento de lojas e empresas do segmento da moda.

Thelma Cardoso, no editorial da Oveer Mag

(Foto: Kevin Oux/Divulgação)

Por fim, a terceira, Oveer Mag, é uma revista digital, com edições mensais. Para a estreia, foi convocada a modelo Thelma Cardoso, que posou para um ensaio assinado pelo fotógrafo Kevin Oux. “Intitulado ‘Senhoras!’, a ideia do nosso primeiro editorial é revelar a versatilidade da mulher, mostrando que ela pode ser, vestir e usar o que quiser sem travas de idade”, diz Lourani. Tudo está reunido no site da Oveer.

O ensaio foi intitulado Senhoras!

(Foto: Kevin Oux/Divulgação)

Revolução da moda

Já parou para pensar em quem faz as roupas que você usa? Pois esse foi o mote escolhido para o movimento Fashion Revolution, criado para aumentar a conscientização sobre o verdadeiro custo da moda e seu impacto.

A ideia veio após o desabamento do prédio Rana Plaza, em Bangladesh, que abrigava confecções têxteis e deixou mais de 1,1 mil pessoas mortas. “Vamos oferecer 14 oficinas, todas conduzidas por profissionais da cidade que, voluntariamente, estão se dedicando à ideia de que a moda deve ser uma força boa para todos: para quem faz, quem produz, quem vende e quem compra”, conta Ana Fernanda Souza, representante do evento.

Ele rola, gratuitamente, entre os dias 26 e 29, em bairros como Canela, Federação e Rio Vermelho, com exibição de filme, oficinas, bate-papos e brechó de troca de roupas. As inscrições podem ser feitas neste site.

Carnaval no Miss Bahia

A festança de premiação do Miss Bahia vai virar quase um Carnaval fora de época. Lincoln Sena, da Duas Medidas, Mari Antunes, do Babado Novo, e o grupo Quabales comandarão o show musical do evento, com uma banda montada exclusivamente para a ocasião. Com direção artística de Fred Soares, o projeto tem como tema, para este ano, A Beleza Que Vem da Rua. Inspirado nisso, tanto o próprio espetáculo quanto a vídeo-cenografia e a estrutura do palco terão um conceito street. O agito acontece no dia 19 de abril, na Casa Salvatore, no Cabula, e terá transmissão da TV Band.

Mari Antunes é uma das atrações do Miss Bahia

(Foto: Divulgação)

Alías...

A rua também serviu como fonte de inspiração para um ensaio fotográfico da apresentadora Rosa Espinheira. Comandante do programa O Som que Você Ouve, da Play TV (ano passado, foi reprisado pela CineBrasil TV), a baiana convocou o fotógrafo Rodrigo Sá Barreto (@rodrigosabarreto) para clicá-la na Av. Professor Magalhães Neto, bem em frente ao seu prédio. “O resultado está tão interessante que vamos fazer um vídeo falando da importância de ocupar os espaços na cidade e frisar a importância dessa avenida, que é fechada aos domingos e os transeuntes podem circular facilmente, sem competir com os carros”, explica. O projeto foi intitulado Além da Minha Janela e será postado nas redes de Rosa.

Rosa, em um dos cliques do projeto Além da Minha Janela

(Foto: Rodrigo Sá Barreto/Divulgação)

Duas décadas

Em 2018, o Grupo X de Improvisação em Dança completa 20 anos. E a festa já começa nesta semana, quando a turma, coordenada por Edu O, participará do Vivadança Festival Internacional. Duas criações diferentes serão apresentadas durante o evento. A primeira é a performance Se Quiser, Deixe Sua Lembrança!, com ocupação de vários espaços do Teatro Vila Velha nos dias 20 e 21, às 19h (R$20/R$10 meia). Já do dia 23 ao dia 28, a trupe, que faz parte da Escola de Dança da UFBA e tem direção artística de Fafá Daltro, receberá o coreógrafo e dançarino Wilfrid Jaubert, da companhia francesa Artmacadam, para o intercâmbio artístico Euphorico. A residência resultará no espetáculo Euphorico: Tujur, que será apresentado no Passeio Público nos dias 27 e 28, às 19h (aberto ao público).

Edu O, coordenador do grupo: vinte anos

(Foto: Divulgação)

Vinho com arte

O artista visual Denissena foi convidado pela equipe da Vinotecaria para criar obras exclusivas para os clientes da empresa. Ele personalizou alguns baldes de vinhos, cada um com um desenho diferente. “Em tempos de transformações, é importante inovar e possibilitar a difusão da arte”, fala o baiano. Os produtos estarão à venda a partir desta semana, no site da Vinotecaria.

Alguns dos baldes da Vinotecaria estilizados por Denissena

(Foto: Divulgação)

Primeira vez

A empresária Carol Brasileiro escolheu peças com turmalina, ouro branco com brilhantes e pérolas para sua estreia, com a joalheria Serrara, no Conceito Wedding. O evento acontece de 25 a 27 de abril, no Wish Hotel da Bahia (antigo Sheraton), no Campo Grande.