Namorado de Fátima Bernardes visita Lula em sindicato

"Não sou petista, sou jurista", diz Túlio Gardelha em mensagem

Túlio Gadelha, namorado da apresentadora Fátima Bernardes, está com o ex-presidente Lula no Sindicato dos Metalúrgicos, no ABC paulista. Lula teve a prisão decretada na quinta pelo juiz Sergio Moro. O prazo para ele se entregar era até as 17h de hoje, mas o ex-presidente não o fez e até agora negocia termos com a Polícia Federal. “Estamos ao lado do ex-presidente #Lula para defender a ordem constitucional e a democracia. Não sou petista, sou jurista”, escreveu o advogado em sua rede social.

Lula passou a noite no sindicato. Vários apoiadores estão no local. A deputada federal Manuela D'Ávila, pré-candidata do PCdoB à presidência, cancelou uma visita ao Piauí para ir até lá prestar solidariedade ao petista. A ex-presidente Dilma Rousseff é outra a estar presente.

Túlio é pernambucano como Lula. Formado em direito, ele é filiado ao PDT e tem intenções de concorrer à Câmara dos Deputados neste ano, segundo o Poder360. No seu partido, ele é residente da JSPDT (Juventude Socialista do PDT) estadual e secretário geral da sigla em Pernambuco.

Em 2014, Túlio foi candidato a deputado estadual, mas conseguiu apenas 3.495 votos e não se elegeu. Assumiu, no fim de 2017, o Instituto de Terras e Reforma Agrária de Pernambuco (Iterpe) na gestão Paulo Câmara (PSB), atual governador do Estado, mas foi afastado do cargo menos de dois meses depois.