Namorado de Thássia Naves é baleado em tentativa de roubo em MG

Attie foi socorrido por amigos para hospital e passou por cirurgia

Artur Attie Akl, 28 anos, namorado da blogueira Thássia Naves, foi baleado na mão esquerda em uma tentativa de assalto na noite da quinta-feira (11), em Uberlândia (MG). Ele estava um bar com amigos e ao ir embora foi abordado por dois homens, quando já estava dentro do carro. Os ladrões anunciaram assalto e Attie fez um movimento para mostrar que não tinha arma, mas isso assaltou um dos bandidos, que acabou atirando, segundo o registro da Polícia Civil.

A bala perfurou o vidro do carro e a mão esquerda de Attie, que estava a apenas cinco centímetros de distância da cabeça dele. Os bandidos fugiram a pé e até agora não foram presos. Os amigos de Attie o socorreram para o pronto socorro do Hospital Santa Clara, onde ele passou por cirurgia.

Um áudio de Attie que tem circulado ele relata que sentiu muita dor e se assustou com tudo que aconteceu. Thássia Naves é uma das principais influenciadoras digitais do país, com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram. Ela informou através da assessoria que não vai comentar o caso.