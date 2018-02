"Não enxergo 2018 como a última eleição da minha vida", diz ACM Neto

O prefeito disse não ter pressa de tomar a decisão de disputar ou não o governo do estado em outubro

O prefeito ACM Neto (DEM) disse não ter pressa na decisão de disputar o governo do estado em outubro. Ele tem até o mês de abril para renunciar à Prefeitura de Salvador caso decida entrar na corrida contra o governador Rui Costa (PT), mas até lá pretende intensificar as conversas com aliados e avaliar o cenário antes de tomar a decisão, considerada por ele mesmo como a mais importante de sua vida política.

Ao pregar a cautela, disse ter o tempo como vantagem. "Quem tem tempo não precisa ter pressa. Eu não enxergo 2018 como a última eleição da minha vida. Tenho muita segurança do que temos para fazer em Salvador e do legado que vamos deixar na cidade. Se minha decisão for de ficar, vou ficar com muito gosto, ânimo, com a mesma energia de quando comecei. Se for para sair, vou entrar de corpo e alma na campanha", afirmou, ao entregar a chave da cidade ao rei momo, na abertura oficial do Carnaval nesta quinta-feira (8).

Neto ainda afirmou que tem procurado se "blindar" das pressões do grupo político, que deseja a candidatura dele. "É claro que é a decisão mais difícil que já tomei na minha vida política. Eu tenho procurado me blindar das pressões do meu grupo. Eu sei a responsabilidade que tenho com meu grupo, vou levar em consideração, mas existem elementos tão importantes quanto esse e que serão colocados na balança", contou.

ACM Neto revelou que as conversas para assumir a presidência nacional do DEM estão avançadas, mas o martelo ainda não foi batido. "As conversas estão avançadas nessa direção. Ainda não há decisão tomada. Boa parte das lideranças do partido já manifestaram esse desejo. Eu, caso seja um consenso, tenho disposição de ajudar o partido", disse.

Contudo, negou ser este um elemento que pode afetar a decisão de disputar o governo. "Vamos ter uma posição privilegiada na interlocução com diversos partidos. São duas coisas diferentes. A candidatura a governador passa por uma determinada dinâmica de decisões. Pode ser que mesmo continuando na prefeitura eu assuma a presidência do partido", ressaltou.