Não estamos considerando políticas para limitar a Amazon, diz Casa Branca

Trump estaria preocupado com a possibilidade da Amazon estar acabando com shoppings e casas de construção

A porta-voz da Casa Branca Sarah Huckabee Sanders afirmou nesta quarta-feira que Washington não está considerando criar políticas específicas para limitar a atuação da Amazon.com no mercado americano.

Durante coletiva de imprensa, Sarah foi questionada sobre uma notícia publicada pelo site americano Axios a qual afirma que o presidente Donald Trump cogita mudar o tratamento tributário dado à empresa de Jeff Bezos. Fontes teriam dito à reportagem que Trump "está obcecado com a Amazon".

"Não há políticas específicas que estamos considerando. O presidente disse muitas vezes que quer criar um ambiente de negócios favorável, mas não há um anúncio neste momento", reiterou Sarah.

De acordo com a matéria do Axios, Trump estaria preocupado com a possibilidade da Amazon estar acabando com shoppings centers e casas de construção. Mais cedo, a notícia abalou as ações da Amazon em Nova York, que chegaram a cair mais de 7%.

Os questionamentos de Trump a respeito da Amazon não são novos. Em 29 de dezembro, numa postagem no Twitter, o presidente americano perguntou porque o serviço de correios dos EUA não cobra a mais para entregar produtos da gigante varejista. O comentário fez as ações da empresa caírem 1,4% naquele pregão.