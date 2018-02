Não gosta de Carnaval? Veja os 10 destinos mais procurados para viajar durante a folia

Porto seguro e Ilheús, na Bahia, são alguns dos destinos

Durante o período do Carnval muita gente troca o barulho dos trios elétricos de Salvador pelo sossego das viagens. De acordo com o Ministério do Turismo, a festa deverá injetar R$ 11,14 bilhões na economia nacional, resultado de um recorde na movimentação turística.

Segundo um levantamento feito pelo Hotel Urbano, agência online de viagen, o Rio de Janeiro é o principal destino dos turistas no Carnaval deste ano. O estado do Rio ocupa três das dez posições entre as cidades e regiões mais procuradas para curtir os dias de folia. A capital vem em primeiro lugar do ranking, seguido de Porto Seguro, Natal e Região dos Lagos (Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo-RJ) na quarta colocação.



O ranking é completo com Ilheús, Porto de Galinhas, Litoral Norte de São Paulo (Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba-SP), Maceió, Costa Verde (Mangaratiba, Paraty e Angra dos Reis-RJ) e Caldas Novas. Os números são relativos às buscas por pacotes de viagem e hospedagens relacionadas ao período realizadas no site do Hotel Urbano, que conta com uma base de mais de 18 milhões de viajantes.



Confira o ranking dos 10 destinos mais procurados para o Carnaval:

1) Rio de Janeiro, RJ

2) Porto Seguro, BA

3) Natal, RN

4) Região dos Lagos, RJ

5) Ilheús, BA

6) Porto de Galinhas, PE

7) Litoral Norte de São Paulo, SP

8) Maceió, AL

9) Costa Verde, RJ

10) Caldas Novas, GO