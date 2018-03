'Não sei se deu certo', diz Thiago Lacerda sobre casamento

Ator falou sobre o relacionamento de 17 anos com Vanessa Lóes

O ator Thiago Lacerda abriu o jogo sobre seu casamento com Vanessa Lóes. Em entrevista ao Uol, o galã foi bem realista ao falar do relacionamento de 17 anos com a atriz, com quem tem Gael, Cora e Pilar, de 9, 7 e 3 anos, respectivamente.