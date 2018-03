'Não tenha medo de tatuagens', diz Papa Francisco

Declaração do Pontífice foi feita durante uma sessão de perguntas e respostas com aspirantes a padres

Durante a reunião pré-sinodal do Vaticano, o Papa Francisco aconselhou cerca de 300 jovens que se tornarão padres a "não ter medo de tatuagens". O Pontícife ainda disse que elas podem ser um ponto de partida para conversas, de modo a encorajar diálogos.

Conforme informações do G1, para Francisco há um "exagero" na forma com a qual as pessoas estão cobrindo seus corpos, mas não existe problema em relação às tatuagens em si.

— Não tenha medo de tatuagens — disse o Papa, antes de lembrar a quem o ouvia que, durante muitos anos, os eritreus desenharam uma cruz na testa: — A cruz era tatuada. Sim, há exageros, mas hoje vejo alguns… bom, pode haver um problema de exagero, mas não um problema com as tatuagens em si.

O Pontífice destacou a necessidade de os sacerdotes entenderem que, de modo geral, a tatuagem representa um pertencimento de um indivíduo em determinado grupo ou comunidade.

— Tatuagens geralmente significam pertencimento a uma comunidade. Você, meu jovem, que você está tatuado, o que você está procurando? Nesta tatuagem, você está expressando o pertencimento a qual comunidade? É isso o que temos que compreender — disse ele. — Com os jovens, nunca se deve ter medo. Nunca. Porque sempre, mesmo atrás de coisas que não são tão boas, há algo que nos trará alguma verdade.

Os comentários de Francisco, originalmente relatados pelo site "Church Pop", foram divulgados também pelo portal britânico "Independent".