Nas batidas do verão, MiniStereo Público e Larissa Luz fazem show no Rio Vermelho

Abrindo a programação, DJ Raiz fez todo mundo dançar ao som de muito dancehall.

Com cheiro de acarajé no ar e clima de verão, cerca de 2500 pessoas estiveram no Largo da Mariquita - Rio Vermelho, neste último sábado, 13, para assistir aos shows da banda MiniStereo Público, Larissa Luz e DJ Pureza.

Moradora do Rio Vermelho e apaixonada pela boemia, a estudante Mariana Feregueti, 22, aponta a necessidade de ações que movimentem a região. “Salvador precisa estimular iniciativas que tragam culturas diversas para o povo. Eventos como esse, que valorizam pessoas representativas de cenas variadas, mobilizam o bairro e promovem mudanças de cenário”, afirma Mariana que, cercada de amigos, parecia estar pronta pra curtir a noite toda.

Comerciante informal da região há mais de 10 anos, Péricles Figueiredo, 26, destaca que projetos com música estimulam as vendas e atraem novos públicos. "Vim na semana passada e decidi que viria em todos. Tá faltando mais ações assim, que resgatem o movimento urbano do Rio Vermelho. Quando tem show minhas vendas aumentam muito!", pontua o jovem, que entre uma venda e outra, dançava e se divertia ao som do DJ Raiz.

Dona de uma voz forte e identidade marcante, a cantora Larissa Luz enfatizou a importância da música para Salvador. "A música precisa de iniciativas como essa, que levem shows de qualidade para as ruas de forma gratuita, permitindo que novas pessoas possam adentrar o universo do artista e assim entendam a nossa mensagem. O Rio Vermelho tem história na cena artística, por isso é sempre um prazer enorme estar aqui", afirma Larissa Luz, minutos antes de começar a sua apresentação.

Cerca de 2500 pessoas dançaram ao som do MiniStereo Público, Larissa Luz e DJ Raiz. (Foto: Antônio Chequer)

O evento, realizado pelo jornal Correio com apoio da Prefeitura Municipal de Salvador, tem levado ao longo dos meses de dezembro e janeiro, uma série de atividades esportivas, música e diversão para os bairros da Barra, Ribeira e Rio Vermelho.

Com média de público superior a 2000 pessoas, para a próxima semana, o show ficará com conta da Banda Àttoxxá, que promete um show inesquecível a partir das 18h.

Saiba Mais

Música e diversão são oferecidos pelo Sou Verão - projeto do Correio realizado com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Sabin, Vitalmed e O Boticário.

No dia 20 de janeiro, na Ribeira, e no dia 27, no Farol da Barra, das 8h às 12h, o público pode se divertir com patins e longboard, tendo o suporte de instrutores que atendem de forma gratuita, a partir de inscrições feitas no local.

Quando o assunto é música, a programação se encerra no dia 20, com DJ Raiz e Àttooxxá. Os shows gratuitos acontecem no Largo da Mariquita – Rio Vermelho, a partir das 18h.