NASA transmite eclipse lunar pelo app para celular

No Brasil, fenômeno que ocorre nesta quarta-feira (31) só poderá ser visto no extremo norte do país

Nesta quarta-feira (31), o céu será palco de três fenômenos lunares ao mesmo tempo: a Superlua, a Lua Azul e a Lua de Sangue. Segundo a NASA, o acontecimento não será visível no Brasil, com exceção de poucas regiões do extremo norte. A tecnologia, porém, pode dar uma ajudinha para quem quer acompanhar o evento astronômico: a agência espacial americana irá transmitir o eclipse lunar ao vivo.

O streaming começa pela manhã, a partir das 8h30 (horário de Brasília) ou 5h30 (fuso horário Oriental). Para assistir, basta acessar a Nasa TV pelo aplicativo da agência para celulares com Android e iPhone (iOS) ou no site oficial. Quem usa o Twitter também vai poder acompanhar pela rede social.

Entenda os fenômenos

A ocorrência desses três fenômenos em um mesmo dia é bastante rara e aconteceu pela última vez há 150 anos. Segundo especialistas, a "Superlua Azul de Sangue", como vem sendo chamada, será melhor visível na costa oeste dos Estados Unidos, além de regiões como Oceania, Oriente Médio e Extremo Oriente Russo.

Na manhã de quarta-feira haverá um eclipse lunar, ou seja, a lua irá passar pela sombra da Terra. Mas, em vez de desaparecer totalmente, o satélite natural ganha uma coloração avermelhada, fenômeno chamado de Lua de Sangue.

Já a Lua Azul não se relaciona à cor do corpo celeste, mas é uma expressão usada para designar a segunda lua cheia de um determinado mês. Isso não acontece com tanta frequência porque luas cheias aparecem no céu a cada 29,5 dias, enquanto um mês no calendário gregoriano dura, em média, entre 30 e 31 dias.

Para fechar o espetáculo, hoje é também dia de Superlua, o que acontece quando o satélite está com seu brilho 14% mais intenso, além de se encontrar no perigeu, ou seja, o ponto de órbita mais próximo da Terra. Esses dois elementos juntos causam a sensação de que a Lua aumentou em tamanho e luminosidade.

Quem perder o evento este ano só terá outra oportunidade similar em 21 de janeiro de 2019, quando haverá uma "Superlua de Sangue". Nessa ocasião, porém, o fenômeno não ocorre com a segunda lua cheia de um mês.