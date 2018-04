Nasce primeira filha de Khloé Kardashian com Tristan Thompson

Ela é a terceira irmã da família Kardashian a ser mãe este ano

Fontes próximas a empresária, modelo, apresentadora e socialite Khloé Kardashian disseram que ela deu à luz sua primeira filha na manhã desta quinta-feira (12). A bebê, filha da socialite com o jogador de basquete Tristan Thompson, ainda não possui nome. Ela é a terceira irmã da família Kardashian a ser mãe este ano. Além dela, Kim Kardashian foi mamãe pela terceira vez, de um bebê gerado por barriga de aluguel. Kylie Jenner, caçula da família, também deu luz a Stormi, fruto de sua relação com o rapper Travis Scott.



As informações são do site TMZ. Segundo o portal, as irmãs Kourtney e Kim, além da mãe Kris e da melhor amiga Malika, presenciaram o parto normal. O pai, Tristan, também estava presente. Ainda de acordo com o TMZ, ela começou a ter contrações após a descoberta e sua família voou até Cleveland, onde ela está morando, para ajudá-la a lidar com as revelações.



A criança vem ao mundo em um momento conturbado da relação dos pais. Quando Khloé estava no terceiro mês de gestação, Tristan foi flagrado lhe traindo com duas mulheres em um barco. Em outras imagens, feitas neste sábado (7), o jogador é visto entrando em um hotel com uma mulher. Identificada como Ms Stephaniee, a mulher deixou o hotel com uma bolsa volumosa, indicando que tivesse passado a noite ou outros momentos com Tristan. Em sua publicação na rede social, ela também compartilhou um trecho de uma sextape com o jogador, embora tivesse apagado poucos minutos depois. Khlóe ainda não se pronunciou sobre as traições.



Quem é quem?

Matriarca das Kardashians/Jenners, Kris foi casada com Robert Kardashian entre 1978 e 1991 e, nesse tempo, teve quatro filhos: Kourtney, Kim, Khloé e Rob. No mesmo ano em que se separou do primeiro marido, ela subiu ao altar com Bruce Jenner (hoje Caitlyn) e teve mais duas herdeiras: Kendall e Kylie.

A família cresceu mais ainda ao longo dos anos, com Mason, Penelope e Reign, fofuras de Kourtney com Scott Disick, e North e Saint, filhos da musa Kim com o cantor Kanye West.

E tem mais: Kylie, a caçula entre os irmãos, atualmente namora Tyga. O rapper é pai de King Cairo, do relacionamento com Blac Chyna. Só que a modelo é a noiva de Rob (irmão de Kylie por parte de mãe!) e está esperando uma menina do amado. Ficou confuso? Vamos tentar te ajudar a entender essa família: