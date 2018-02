Nascimento das gêmeas de Ivete Sangalo é comemorado por autoridades: 'cheias de groove'

ACM Neto falou que ela deu um jeito de fazer bonito no Carnaval

O nascimento das gêmeas Marina e Helena, filhas de Ivete Sangalo e Daniel Cady, virou o assunto mais comentado das redes sociais deste sábado (10). O prefeito de Salvador, ACM Neto, postou nas suas redes sociais uma mensagem dizendo que a cantora encontrou uma forma de participar da folia.

"A gente sabia que você daria um jeito de fazer bonito nesse Carnaval, @ivetesangalo! Tenho certeza que essas meninas vão ser iguais à mãe: com mt balancê, pitada de dendê e cheias de groove! Parabéns ❤️", postou o gestor municipal.

O governador do estado, Rui Costa, também usou as redes sociais para parabenizar a artista. “Parabéns à #MainhaIvete pela vinda das gêmeas mais esperadas dos últimos tempos. Filhas de quem são e nascendo em pleno Carnaval, certamente serão grandes foliãs. Ou quem sabe formam até um trio elétrico com o irmão mais velho”, brincou o governador.

Helena nasceu às 5h21 e Marina às 5h24. A previsão é de que a cantora e as meninas recebam alta do hospital em até três dias. Na manhã deste sábado, Marcelo Sangalo, 8 anos, filho de Ivete, chegou por volta das 8h à maternidade para visitar a mãe e as irmãs.