Náutico bate o Central e encerra jejum em Pernambuco

Time não faturava o estadual desde 2004

Outro clube do Nordeste que saiu de campo com muitos motivos para comemorar neste domingo foi o Náutico, que derrotou o Central de Caruaru por 2 a 1, na Arena Pernambuco, e encerrou um jejum de títulos estaduais que durava 14 anos. Campeão pela última vez em 2004, o time triunfou com gols de Ortigoza e Jobson para ficar com o título do Campeonato Pernambucano.

Já o Central, que pela primeira vez em 99 anos de história decidiu o título da competição, viu esse jejum de troféus ser ampliado e descontou o placar com um gol de Leandro Costa, cobrando pênalti. No confronto de ida, em casa, os dois times haviam empatado por 0 a 0.

Outros estaduais

Também neste domingo, o Remo faturou o título do Campeonato Paraense ao vencer o Paysandu por 1 a 0, no Mangueirão, com um gol de pênalti convertido por Isac. O Remo já havia vencido o duelo de ida da final por 2 a 1. CSA (Alagoano), Serra (Capixaba), Cuiabá (Matogrossense), Operário (Sul-Matogrossense) foram outros times que conquistaram títulos estaduais de menor expressão neste domingo, enquanto Manaus (Amazonense) e Sobradinho (Distrito Federal) asseguraram a taça já em finais no último sábado.