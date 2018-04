Navio de guerra atrai mais de 800 visitantes ao Porto de Salvador

Corveta Barroso participou de Missão de Paz no Líbano, onde permaneceu em patrulha por oito meses no litoral do país asiático

O navio de 103 metros de cumprimento com deslocamento de 2,4 toneladas foi a atração desta tarde de domingo no Porto de Salvador. Segundo estimativas da Marinha do Brasil, pelo menos 880 pessoas passaram pela Corveta Barroso, que atracou em Salvador após cumprir seis meses de missão no litoral do Líbano.

A imponência do navio de guerra surpreendeu o supervisor de treinamento Alexandre Brandão, que foi acompanhado da assistente administrativa Elana Dalbosco. A surpresa valeu também para os pequenos Pedro Henrique, de 7 anos, e Sara Alessandra, de 5. “É muito bom abrir para o público este tipo de visitação. As crianças só ouvem falar da Marinha bem de longe. Achei bem interessante. Curtimos muito”, afirmou Alexandre.

Quem também aproveitou o domingo para conhecer o navio foi a técnica de enfermagem Ana Cleide Alves. “Visitei um navio quando era criança. É uma idade que a gente tem esse sonho de salvar o mundo. Quando eu cresci, mudei de sonho, mas acho importante saber o que realmente a Marinha faz nessas missões”, disse.

A enfermeira Rita Pereira foi mais uma que chegou ao Porto movida pela curiosidade. Na próxima quarta-feira (18), a Corveta parte para o Rio de Janeiro, onde encerra sua viagem após nove meses de afastamento do seu porto sede. “É bom conhecer, porque a gente tem uma imagem do que é um navio de guerra. Acredito que seria bom também uma visita mais interativa, com encenações, por exemplo”, destacou.

Navio de combate

Comandada atualmente pelo capitão de Mar e Guerra Dino Ávila Busso, entre os meses de agosto de 2017 a abril de 2018, a Corveta Barroso foi o navio-capitânia da Força-Tarefa Marítima (FTM) da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (United Nations Interim Force in Lebanon – UNIFIL). Sua tripulação é formada por 183 militares. No Líbano, a Barroso atuou em operações de interdição marítima, com a tarefa de impedir a entrada de armas ilegais, drogas e contrabando no país.

O navio foi construído no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ) e entrou em serviço no ano de 2008. O barco é uma homenagem ao Almirante Francisco Manuel Barroso da Silva, Barão do Amazonas, que serviu na Marinha Imperial do Brasil e teve importante papel na Batalha do Riachuelo, na Guerra do Paraguai. Em sua primeira viagem ao Líbano, em 2015, a Corveta resgatou 220 emigrantes que estavam em uma embarcação com risco de afundar no mar mediterrâneo.